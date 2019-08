Calciomercato Lazio, Durmisi tra Fenerbahce e Leganès: il punto

Per Durmisi al Fenerbahce è questione di ore. Meno di 16, per la precisione. Il calciomercato turco chiude i battenti allo scoccare della mezzanotte del 30 agosto, dalle 00:01 del 31 la pista turca sarà definitivamente tramontata. La sensazione è che, tra i Canarini e la Lazio, qualcosa si sia bloccato almeno una settimana fa sulla linea tra il diritto e l'obbligo di riscatto a seguito del prestito del danese. E, se da un lato i turchi avrebbero anche aperto a un obbligo legato a determinate condizioni, come il numero di presenze, dall'altro la Lazio non sembrerebbe avere alcuna intenzione di scendere dalla richiesta di almeno 5 milioni. Considerati troppi dal club di Istanbul. Inoltre, il Fenerbahce sarebbe pronto a cambiare obiettivo, puntando sullo svincolato e quindi più agevole Fabio Coentrao. Palla al centro quindi, i biancocelesti e Durmisi dovranno guardare verso altri lidi. La rassegna stampa di Radiosei rilancia un'interesse dalla Spagna, quello del Leganès. L'esterno ha lasciato un bel ricordo nel paese iberico e, da quanto riportato, i biancoblu vorrebbero riportarlo “a casa” offrendo un prestito con diritto di riscatto. Starà alla Lazio decidere se fare un passo indietro e non insistere per l'obbligo, o trattenere Durmisi, chiuso però da Lulic, Jony e Lukaku. Non del tutto sfumata è anche la tratta che porterebbe Riza in Francia: il Marsiglia ha tempo fino al 2 settembre per tentare l'approccio. Tempo che non ha più il Fenerbahce, per la cessione di Durmisi in Turchia oggi o mai più.

