Calciomercato, Simeone riparte dal Cagliari: "Scelta di cuore"

Giovanni Simeone è un giocatore del Cagliari. Manca solo l'ufficialità, ma è ormai cosa fatta. Il centravanti argentino è atterrato questa mattina nel capoluogo sardo con tanto di sciarpa rossoblù al collo. Il travolgente entusiasmo dei tifosi ha accolto Simeone che ha ringraziato così: "Cagliari è una scelta di cuore, è stato importante vedere l'interesse della società, del presidente e dei compagni per volermi qui. Per me può essere anche l'occasione per tornare in Nazionale. Adesso farò le visite mediche, poi vediamo di chiudere il tutto”.

