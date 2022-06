Calciomercato Lazio, Inter e Milan su Acerbi: il giocatore gradisce ma…

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Francesco Acerbi con la maglia della Lazio è giunta ai titoli di coda. Ormai non è più una novità. Dopo un anno travagliato tra contestazioni, polemiche ed episodi particolari, il rapporto tra il centrale difensivo e l'ambiente biancocelste si è lacerato irreparabilmente. La ferita è troppo profonda e il giocatore è pronto a dire addio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sia l'Inter che il Milan considerano il 33 una seconda scelta rispettivamente a Bremer del Torino e Botman del Lille. L'ex Chievo e Sassuolo gradirebbe sia un ritorno in rossonero, per riscattare la breve e sfortunata esperienza tra il 2012 e il 2013, che un trasferimento in nerazzurro, dove ritroverebbe Simone Inzaghi che lo aveva scelto come perno della sua difesa capitolina dopo l'addio di de Vrij. Non ci sono stati ancora contatti tra le società né tanto meno offerte concrete alla Lazio, ma il mercato è lungo e Acerbi ha già la valigia pronta.