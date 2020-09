Calciomercato Lazio, interesse del Genoa per Caicedo: i dettagli

Il Genoa pensa a Felice Caicedo. L'ecudoriano, in uscita dalla Lazio considerato anche l'arrivo di Vedat Muriqi, è uno dei profili che la dirigenza rossoblù starebbe valutando per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riporta il Secolo XIX, la prima scelta rimane Sanabria, ma sia Pjaca che, appunto, l'ex Espanyol sono profili che sembrano interessare al club. Su Caicedo rimangono le attenzioni dell'Al Gharafa, squadra che, solamente qualche settimana fa, sembrava destinata ad accogliere l'attaccante. Poi, la pista si è raffreddata, il Genoa vuole provarci.

