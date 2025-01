Calciomercato Lazio, interesse in Croazia per Basic: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'indice di liquidità è il primo ostacolo della Lazio in sede di calciomercato. Per creare le condizioni tali da permettere almeno un'altra entrata oltre a Ibrahimovic, la società biancoceleste dovrebbe operare delle cessioni, con incasso sul cartellino o almeno risparmio dell'ingaggio. In questa ottica Toma Basic, fuori lista Serie A fino a gennaio (entrato in questa finestra invernale di calciomercato in cui si può compilare la lista prima di ogni giornata) è nell'elenco dei partenti, e un eventuale risparmio dell'ingaggio potrebbe concedere alla Lazio il margine per coprire la stipendio lordo di un acquisto.

Come riporta Alfredo Pedullà sul centrocampista croato ha mosso i primi passi l'Hajduk Spalato. Per il momento si tratta di un sondaggio, ma il profilo piace a Gennaro Gattuso, allenatore del club, e un ritorno in patria sarebbe gradito anche al calciatore. La trattativa è tutta da sviluppare nei dettagli, per il momento rimane la mossa dell'Hajduk.