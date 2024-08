Calciomercato Lazio | Interesse per Lovric? La posizione della società

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ultime ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato della Lazio in entrata e in uscita. Cataldi verso la Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, il club capitolino lavora per un altro centrocampista. Nel mirino c'è sempre Folorunsho, lontano dal Napoli e che vorrebbe sposare il progetto biancoceleste. Nelle ultime ore è rimbalzato anche il nome di Sandi Lovric, classe 1998 dell'Udinese, con presunti contatti tra i due club. Come raccolto dalla nostra redazione, però, la società smentisce categoricamente l'interesse per il centrocampista sloveno.