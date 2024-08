Calciomercato Lazio | Cataldi alla Fiorentina sblocca Folorunsho?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Danilo Cataldi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'operazione - giunta nell'ultimo giorno di calciomercato - potrebbe aprire scenari interessanti in casa Lazio. Con l'uscita di un elemento a centrocampo, il club potrebbe andare con più forza su Folorunsho, concretizzando l'acquisto dopo le voci e le indiscrezioni delle ultime settimane. Se, infatti, il suo approdo non modificherebbe nulla a livello di liste, dal punto di vista meramente numerico, l'uscita di un calciatore aiuta senz'altro l'ingresso di uno nuovo. Il gong è atteso per la mezzanotte di oggi: il tempo stringe, ma le cose potrebbero cambiare velocemente.

