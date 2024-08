Calciomercato Lazio | Folorunsho sul filo: ecco gli scenari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un’operazione sul filo. Michael Folorunsho aspetta ancora la Lazio, ancora per quanto lo si vedrà. A poco più di 24 ore dalla fine del mercato estivo, Folo ancora non ha aperto a possibili soluzioni alternative: Fiorentina, Rennes, Bologna, per adesso hanno ricevuto sempre la solita risposta: « No grazie, aspetto la Lazio ». Ma il rischio che possa rimanere a Napoli da indesiderato esiste e allora gli scenari possono cambiare tra stasera e domani. Folorunsho vuole la Lazio, il suo agente Giuffredi ha l’accordo con Lotito per un contratto da 1,2 milioni a stagione, manca quello tra il patron laziale e De Laurentiis. Il Napoli continua a chiedere il prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, una soluzione che la Lazio non accetta. Per due motivi: Folorunsho piace, ma non è considerato una priorità assoluta. E nell’estate del 2025, inoltre, Lotito dovrà sborsare circa 21 milioni per i riscatti obbligatori di Rovella e Luca Pellegrini. Per questo non è pensabile - secondo la società biancoceleste - appesantire ulteriormente il bilancio con un altro obbligo di riscatto da evadere tra 12 mesi. La Lazio, quindi, propone o il prestito annuale con diritto di riscatto o il prestito biennale con obbligo di riscatto, due opzioni che però finora hanno incontrato il muro di ADL. La Lazio attenderà fino all’ultimo un’apertura del Napoli, sperando che Folorunsho decida di non accettare altre destinazioni, altrimenti il mercato laziale si chiuderà con l’arrivo di Gigot dal Marsiglia. Fabiani considera completa la rosa, eventualmente altri innesti sono rimandati a gennaio. Folorunsho è considerata un’occasione, ma devono esserci le giuste condizioni per coglierla. Questo il Lazio pensiero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 29/08