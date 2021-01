Calciomercato Lazio, Kiyine torna alla Salernitana: c'è la fumata bianca

Sofian Kiyine torna alla Salernitana. Tutto fatto per la terza avventura granata del giocatore classe '97. Kiyine era ai margini del progetto Lazio, Inzaghi l'aveva valutato ad Auronzo, poi non era stato inserito nella lista per il campionato. L'ex Chievo non ha convinto, s'era cerca una sistemazione già tra settembre e inizio ottobre, in estate aveva detto no alla Salernitana, il diniego aveva fatto arrabbiare Castori. Ora, però, la situazione s'è aggiustata, i dissapori messi da parte e Kiyine tornerà in granata in prestito fino al termine della stagione.