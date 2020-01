Calciomercato Lazio, Kurtic va al Parma: le cifre dell'affare

Jasmin Kurtic va al Parma, la trattativa è in via di definizione. La Spal dopo le prime titubanze ha deciso di privarsi del centrocampista sloveno che in questa stagione ha giocato sedici gare e segnato due gol. Di cui uno contro la Lazio. Kurtic si trasferisce in gialloblu per 3,5 milioni di euro, a cui andranno ad aggiungersi altri 500 mila euro di bonus per un totale di quattro milioni. La Spal ha già rimpiazzato Kurtic con Dabo prelevanto dalla Fiorentina. Sulla mezzala slovena c'era anche il Torino, ma non la Lazio che non ha mai trattato il giocatore: né per questa sessione di mercato e nemmeno per quella estiva.

