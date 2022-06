Calciomercato Lazio, l’agente di Carnesecchi a colloquio con l’Atalanta: il motivo

Il procuratore del giovane portiere ex Cremonese parlerà a Zingonia con la dirigenza nerazzurra per avvicinare le parti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Carnesecchi è il primo nome sulla lista dei desideri della Lazio. È questa una delle poche certezze in queste prime battute di calciomercato, oltre all'arrivo di Marcos Antonio. C'è ancora un po' di differenza tra domanda e offerta tra il club biancoceleste e l'Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore ex Cremonese. Lotito sta cercando di abbassare le pretese della Dea e sta per essere aiutato da Augusto Carpeggiani. Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'agente del giovane portiere sarà presente domani a Zingonia, centro d'allenamento nerazzurro, per cercare di avvicinare le parti. L'Atalanta chiede 18 milioni (bonus compresi), la Lazio è ferma a 12 + 3. Le prossime saranno ore decisive per il futuro dell'estremo difensore classe 2000 che potrebbe presto tingersi di biancoceleste.

Pubblicato 24/06 alle 7.35