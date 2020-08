Calciomercato Lazio, l'agente di Lasagna: "Futuro? Presto per parlarne"

CALCIOMERCATO LAZIO - Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Il procuratore ha fatto un bilancio della stagione appena concluso e ha approfondito il futuro del suo assistito, accostato a Lazio e Napoli. Ecco le sue parole: "Il suo campionato è stato a due fasi. All'inizio così così, poi via via più positivo, anche perché è cresciuto il livello della squadra e l'Udinese si è presentata in modo diverso, più propositivo. Il suo futuro? Con la società valuteremo quale è la soluzione migliore per tutti, adesso è presto, il campionato è appena finito".

