Calciomercato Lazio, l’Atalanta non molla Lasagna: pronta una nuova offerta

L’Atalanta è a caccia di un vice Zapata e sembrerebbe aver scelto Kevin Lasagna. L’attaccante dell’Udinese piace anche alla Lazio che lo reputa una valida alternativa se Muriqi non dovesse arrivare. Il club friulano vorrebbe trattenere il centravanti ex Carpi. La richiesta per lasciarlo andare è di circa 25 milioni più bonus. La prima offerta della Dea è di 20 milioni di euro, ma la società di Percassi potrebbe migliorare la proposta nelle prossime ore. L’Udinese però non farà più sconti per Lasagna dopo l’affare Fofana, ceduto al Lens per circa 12 milioni per precisa scelta del giocatore. Nonostante le offerte superiori pervenute, il centrocampista ha scelto la Francia e i friulani lo hanno accontentato. Adesso, però, la società deve fare cassa.

