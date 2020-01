Calciomercato Lazio, la 9 aspetta Giroud. Ma il francese...

Ultimo giorno di calciomercato e in casa Lazio è corsa disperata per portare a Formello Olivier Giroud. Resta da convincere il Chelsea che per lasciare partire il francese vuole trovare prima un sostituto. Fino alle 20 si lavorerà per cercare una soluzione. Intanto i tifosi biancocelesti sognano di vedere il 33 enne di Chambéry con l'aquila sul petto e il nove sulle spalle. Dopo la partenza di Filip Djordjevic, un anno e mezzo fa, la casacca non è più stata assegnata. I fotomontaggi sono spuntati numerosi sui social e chissà che oggi non si possa passare dalla fantasia alla realtà. Curiosamente, però, Olivier ha indossato il numero 9 solamente con la Francia. Nella sua lunga carriera con i club, infatti, Giroud non lo ha mai portato. Da giovanissimo con il Grenoble il suo numero era il 22 per poi prendere il 12 con l'Istres Quest Provence e il Tours. Con il Montpellier è passato al 17, per poi riprendere il 12 nei cinque anni e mezzo all'Arsenal. Al Chelsea, invece, gioca con il 18. Tranne il 17 e il 22, sulle spalle di Immobile e Jony, tutti gli altri numeri indossati in carriera sono liberi. Insomma la Lazio e i suoi tifosi lo aspettano all'Olimpico, poi che abbia il 9, il 12 (anche se la Lazio lo ha ritirato destinandolo ai propri tifosi) o il 18 sulle spalle cambia poco.

