DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - Segui le trattative dallo Sheraton con Lalaziosiamonoi.it

MILANO - La Lazio non molla Olivier Giroud. Sono fasi di attesa mentre il francese e il Chelsea prendono una decisione. Ma non è la sola pista che porta in Inghilterra. Da seguire anche la situazione Wanyama, centrocampista in uscita dal Tottenham rimasto nel mirino del ds Igli Tare. Il calciomercato chiuderà alle ore 20. Ultime 12 ore per cercare rinforzi da regalare ad Inzaghi. La Lazio ci prova. Noi de Lalaziosiamonoi.it vi porteremo tutte le notizie di calciomercato direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, fulcro delle trattative qui in Italia.