Calciomercato Lazio | Laurienté-Bellingham e il capitolo uscite: la società riflette

© foto di DANIELE MASCOLO

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Ore importanti per il calciomercato in casa Lazio. La società riflette sugli ultimi movimenti in entrata e in uscita. La lista delle cessioni è lunga e andrà trovata una sistemazione a tutti: Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson. Da capire anche la situazione legata a Cataldi. Non ha gradito la consegna della fascia a Zaccagni e se dovesse arrivare la giusta offerta può anche salutare. Torino e Cagliari interessate.

Ci si aspetta almeno un altro colpo in entrata. Sempre vive le piste che portano a Laurienté, esterno del Sassuolo che costa 15 milioni, e Bellingham Jr, trequartista per il quale il Sunderland ha chiesto la stessa cifra. Due situazioni in standby per la Lazio che potrebbe tornare su uno dei due profili nelle prossime settimane. Troppi i 20 milioni chiesti dal Lione per Cherki, resta valida invece l'opzione Correa, a patto che si svincoli dall'Inter. Come riporta Il Corriere dello Sport, all'estero continuano a mettere in prima fila la Lazio per James Rodriguez. Il colombiano è stato offerto, ma la società non si è ancora mai mossa.

Gli ultimi due nomi accostati ai biancocelesti sono due centrocampisti. Si tratta del classe 2002 Matías Galarza del Genk, che piace anche a Boca Juniors, Valencia e Tallerese e che vale circa 10 milioni di euro, e del classe 2004 Lamine Camara del Metz, che secondo diversi media francesi però sarebbe a un passo dal Monaco.