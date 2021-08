Calciomercato Lazio, Maksimovic ha scelto: andrà al Genoa

Nikola Maksimovic non andrà alla Lazio. Il giocatore è stato seguito da tempo dal club biancoceleste che cercava un rinforzo in difesa, ma alla fine ha deciso di firmare per il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il serbo, svincolato dal Napoli, firmerà un contratto quadriennale (fino al 30 giugno 2025), ma per rendere tutto ufficiale serviranno prima le visite mediche.