Calciomercato Lazio | Marcos Antonio vicino all'addio: ecco dove andrà

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio non rientra nel progetto tecnico di Marco Baroni e lascerà la Lazio. Il centrocampista, dopo la stagione in prestito al Paok, ripartirà dal campionato brasiliano. Non sarà il Flamengo, però, il suo prossimo club, nonostante il pressing delle ultime settimane. Flamengo e Lazio non sono riuscite a trovare l'intesa e nelle ultime ore s'è inserito con forza il San Paolo. La Tricolor ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e Lotito sembra orientato ad accettare, anche se il club biancoceleste vorrebbe far sì che il diritto diventi obbligo dopo un certo numero di presenze. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per cercare di trovare l'accordo definitivo. Il giocatore è già in Brasile, spinge per il trasferimento, potrebbe essere accontentato a breve.