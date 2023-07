Calciomercato Lazio, Mikautadze è il nome nuovo: la situazione

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio alla ricerca del primo colpo di mercato. Ritiro iniziato, ora Maurizio Sarri attende i rinforzi. Si cerca sempre un vice Immobile, un attaccante di ruolo da alternare al super bomber. Secondo Gianluca Di Marzio, in queste ore sarebbe spuntata la candidatura di Georges Mikautadze. Punta classe 2000 del Metz: 23 reti e 8 assist in 37 partite in Ligue 2. La società biancoceleste avrebbe già presentato un'offerta. Compagno di nazionale di Kvaratskhelia, tempo fa anche la Juve aveva pensato a lui. Complessivamente quattordici presenze e tre reti con la maglia della Georgia.