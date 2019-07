Calciomercato Lazio, Monchi: “Luis Alberto? Preferisco non parlarne"

È diventata un po' la telenovela dell'estate biancoceleste, la storia d'amore tra Luis Alberto e il Siviglia. Interviste, dichiarazioni, botta e risposta. Dalla Spagna El Diez della Lazio ha parlato più volte di un suo possibile ritorno a casa, a cui spesso si è aggiunto l'interesse reciproco dei biancorossi. La prossima settimana, comunque, ci sarà un incontro chiarificatore tra la società e Luis Alberto: Inzaghi (così come la dirigenza) vorrebbe trattenerlo a Roma, dovrà essere dunque lo spagnolo a dover sciogliere gli ultimi dubbi sul proprio futuro. Nel frattempo, a Siviglia è tornato sull'argomento il neo ds Ramòn Monchi. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione di De Jong e Dabbur: “Non fatemi domande su Luis Alberto, non mi piace parlare di giocatori che non fanno parte della rosa del Siviglia. Sarebbe una mancanza di rispetto, e per di più lui è anche cresciuto qui. Conosco il calcio italiano e so che se ora dicessi qualcosa, domani diventerebbe una bomba. Quindi, preferisco semplicemente non rispondere”.

