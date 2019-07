Calciomercato Lazio, movimenti in difesa: la situazione - FOTO

Il calciomercato della Lazio sta vivendo una fase di attesa dopo l'inizio contraddistinto da quattro acquisti ufficiali. Il reintegro di Radu regala un altro innesto a Inzaghi per quanto riguarda la difesa, anche se il quadro non è ancora completo. In uscita c'è Wallace, vicino al Wolverhampton, società inglese in ottimi rapporti con l'agente del brasiliano Jorge Mendes. Nel momento in cui andrà in porto la cessione, la Lazio inserirà un'altra pedina. Nel mirino di Tare c'è sempre Gustavo Cipriano, classe 2001 del Santos, già trattato lo scorso anno. Dal Brasile il giornalista di Sport Mediaset Andersinho Marques riferisce di passi in avanti per lo sbarco in Serie A del giovane. Con Vavro la Lazio si è assicurata un titolare, Cipriano è il prospetto da fare crescere come fatto con il con il connazionale Luiz Felipe.

