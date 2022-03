Calciomercato Lazio, Muriqi, Kamenovic e Cabral: tutte le cifre di gennaio

Tutti gli affari del calciomercato invernale e le cifre ufficiali messe a bilancio dalla società biancoceleste nella semestrale...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha pubblicato la semestrale aggiornata al 31 dicembre 2021. Nelle varie pagine della relazione finanziaria emergono anche le cifre relative alla sessione invernale di calciomercato. Nella sezione "Fatti di rilievo verificatisi dopo il 31 dicembre 2021", sono evidenziate queste novità per la rosa della prima squadra:

- sono stati ceduti a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori a titolo gratuito per un risparmio di retribuzioni pari a Euro 5,04 milioni;

- sono stati ceduti a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori per un importo di Euro 0,55 milioni ed un risparmio di retribuzioni pari a Euro 1,66 milioni;

- sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore per un importo di Euro 3,00 milioni;

- sono stati acquistati a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore per un importo massimo di Euro 0,30 e retribuzione per Euro 0,94 milioni.

In sintesi sono stati ceduti sette calciatori in prestito gratuito con un risparmio di 5,04 milioni. Due calciatori sono partiti in prestito oneroso per un incasso di 0,55 milioni di euro e un risparmio negli ingaggi di 1,66 milioni. I sette calciatori in prestito gratuito sono Escalante, Vavro, Adekanye, Djavan Anderson, Durmisi, Lombardi e Jony. I due in prestito oneroso sono Lukaku e Muriqi.

Dimitrije Kamenovic è arrivato a titolo definitivo ed è costato 3 milioni, mentre Jovane Cabral in prestito oneroso per un massimo di 0,3 milioni e per un ingaggio di 0,94.

Pubblicato il 31/03 ore 01:30

CLICCA QUI PER LA SEMESTRALE COMPLETA