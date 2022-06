Calciomercato Lazio, Napoli forte su Casale: l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli non molla Nicolò Casale. Il difensore del Verona è al centro del mercato e su di lui c'è un forte interesse della Lazio, che lo voleva già a gennaio per rinforzare il reparto arretrato. Come riportato da Repubblica tuttavia gli azzurri sono in costante contatto con il club scaligero che ha aperto alla cessione del classe '98. La proposta avanzata dal Napoli prevede il prestito con obbligo di riscatto, una formula gradita al presidente Setti. Tra la domanda e l'offerta ballano appena 2 milioni.