Calciomercato Lazio, Nicolini: "Tare e Lotito su Maycon? Vi dico che..."

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha già piazzato un primo colpo per l'estate. Maurizio Sarri attende Marcos Antonio, il suo arrivo è imminente. Nel frattempo però, la dirigenza biancoceleste continua a monitorare la situazione a centrocampo. Nelle ultime ore si è registrato un interesse della Lazio per Maycon de Andrade Barberan, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk che da marzo si trova in prestito al Corinthians. Il ragazzo giocava insieme a Marcos Antonio nella squadra allenata da Roberto De Zerbi e chissà che i due non possano continuare a lavorare insieme anche nella Lazio. Per l'occasione è intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva, il vice direttore sportivo dello Shakhtar, Carlo Nicolini. Queste le sue parole: “Interesse della Lazio per Maycon? Sì, diciamo che probabilmente dopo aver visto Marcos Antonio e avendo capito la situazione che c’è nel calcio ucraino, che non si capisce se riusciremo a fare un altro campionato o meno, sicuramente i nostri brasiliani sono seguiti adesso in maniera particolare. Maycon secondo me è un giocatore molto più simile a Lucas Leiva rispetto a Marcos Antonio. I due possono tranquillamente giocare insieme com’è successo quest’anno con De Zerbi. Maycon è più un costruttore di gioco, qui è chiamato “Il Professore” perché sa sempre cosa fare, non perde mai la palla, vede il gioco molto prima. Ha anche una visione molto importante, recupera moltissimo ed ha molta personalità. Maycon è forse un giocatore molto più maturo di Marcos e forse è già più pronto a giocare in un campionato difficile come quello italiano. Non a caso De Zerbi lo aveva messo al centro del suo progetto perché è un profilo importantissimo”.