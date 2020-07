Calciomercato Lazio, no di Gaich al CSKA Mosca: torna in corsa il Bruges

L'attaccante argentino del San Lorenzo Adolfo Gaich sembrava a un passo del CSKA Mosca. Secondo quanto riporta Olé, il classe '99, accostato anche alla Lazio un anno fa, avrebbe rifiutato la destinazione russa per un'offerta contrattuale ritenuta troppo bassa. Torna così in corsa il Bruges, che già nel calciomercato invernale aveva mostrato un concreto interesse per il centravanti.

