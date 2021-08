Calciomercato Lazio, Palombi vicino all'Alessandria: i dettagli

Simone Palombi è in procinto di lasciare la Lazio, l'Alessandria è balzata in pole nella corsa all'attaccante, sorpassando il Perugia I Grigi sono in pressing, hanno individuato in Palombi il profilo giusto per rinforzare l'attacco, un profilo importante per la nuova avventura in Serie B. I numeri parlano a favore di Palombi, autore di 27 gol e cinque assist nella serie cadetta: sarebbe quindi un colpo di livello per il club piemontese sulla cui panchina siede Moreno Longo, allenatore molto bravo a lavorare con i giovani. La trattativa non è ancora chiusa, le prossime ore saranno importanti per definire il futuro del ragazzo classe '96. L'Alessandria ci prova davvero, si tratta sulla base di un titolo definitivo. Palombi può spiccare il volo, i Grigi lo aspettano.

Scritto il 15/8/2021