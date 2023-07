Calciomercato Lazio | Paredes, contatto con Lotito: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la ricerca della Lazio di un mediano. Lotito è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Sarri da poter alternare a Cataldi davanti alla difesa. Tanti nomi in lista: Torreira, Ricci e Paredes su tutti. In queste ore a muoversi è stato il presidente in persona che ha telefonato al giocatore del PSG per trovare un accordo di massima con lui prima di andare a trattare con il club parigino. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio. Tra l'argentino e Lotito, dunque, c'è stato un primo contatto diretto, ma l'affare non è ancora decollato specialmente perché il profilo di Paredes non piace molto a Sarri che non lo reputa l'ideale per il suo modo di giocare.