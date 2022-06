Calciomercato Lazio, Pedullà: "Lotito avvisa Tare, servono cessioni..."

La Lazio deve piazzare alcune cessioni per sbloccare l'indice di liquidità, Lotito vuole un'accelerata ed esorta il direttore sportivo

Vendere per sbloccare l’indice di liquidità, servono cessioni minori per far tornare in equilibrio il parametro entro il 22 giugno. La Lazio deve accelerare, ha 20 giorni per piazzare alcuni esuberi. Bisogna ratificare l’addio di Vavro (6 milioni) e provare a piazzare anche giocatori come Escalante, Muriqi, Kiyine, Adekanye. Lotito vuole una scossa al mercato in uscita, l’ha chiesto al ds Tare, come riporta Alfredo Pedullà su Twitter: “Lotito ha chiesto a Tare di anticipare alcune cessioni (punto debole del club) per sbloccare l’indice di liquidità”. Saranno giorni importanti, il rinnovo di Sarri è siglato, ora serve che il mercato cominci a dare segnali incoraggianti.