Calciomercato Lazio, Pellissier (Chievo): "Vignato? Vorremmo il rinnovo, ma..."

Emanuel Vignato è uno dei giovani entrati nei radar della Lazio. Nello scorso calciomercato sul classe 2000 però non c'erano solo i biancocelesti, ma anche il Bayern Monaco, il Milan e la Sampdoria. Alla fine Vignato è rimasto al Chievo, seppur con il contratto in scadenza nel 2020. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Sergio Pellissier, uomo mercato del Chievo che a breve sarà direttore sportivo, ha parlato della trattativa in corso per il rinnovo: “Stiamo parlando, ma prima viene l’importanza del gruppo e siamo concentrati su questo. Vignato è un giovane promettente, lo vogliono tante squadre. Noi vorremmo cercare di allungargli il contratto. Ne parleremo con calma, ma la cosa primaria è il gruppo”.

