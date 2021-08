Calciomercato Lazio, per l'attacco rispunta Brandt: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - "La Lazio è una squadra ancora in costruzione. Abbiamo delle cose che devono essere portate a compimento per creare le condizioni affinché Sarri esprima il suo gioco". Claudio Lotito ha spiegato che il calciomercato della Lazio non è ancora finito. Fino al 31 agosto tutto può ancora succedere in tutti i reparti e sono molte le situazioni da risolvere. In attacco, in particolare, i biancocelesti stanno cercando di capire il destino di Joaquin Correa che vorrebbe cambiare aria. L'argentino vorrebbe andare all'Inter che però non accontenta i capitolini che invece hanno un principio di accordo con l'Everton. Entro 48/72 ore l'enigma dovrebbe essere sciolto, poi partirà la caccia al sostituto. Filip Kostic sembrava il designato per sostituire il sudamericano, ma sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma. Secondo l'edizione online de La Repubblica, sarebbe tornato di moda il nome di Julian Brandt. Il tedesco piace a società e tecnico che lo vedrebbero di buon occhio nel 4-3-3 di Sarri. L'ex Leverkusen, però, aveva dichiarato di volersi giocare le sue carte con il Borussia Dortmund. Brandt, che nel frattempo ha avuto e superato il covid, non è un titolare e rischia di non trovare troppo spazio con i gialloneri. La speranza della Lazio è che ci sia un ripensamento e che il giocatore decida di provare una nuova avventura. Nonostante le parole di chiusura alla sua cessione arrivate anche da parte del club teutonico, la pista che porta a Brandt non è mai tramontata e va seguita fino all'ultimo momento utile. Kostic, Brandt e Correa, tutto ancora aperto.