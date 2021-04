Calciomercato Lazio, per Lisandro Martinez è bagarre: c'è anche il Barcellona

È uno dei giovani talenti più ambiti d'Europa, normale che su Lisandro Martinez piombino anche top club come il Barcellona. La Lazio è avvertita, se vuole l'argentino c'è da battere una concorrenza folta e di prestigio. L'Ajax ha capito che sarà impossibile trattenere il difensore anche la prossima stagione, ha messo il prezzo sul cartellino, per portare via Lisandro da Amsterdam servono almeno 20 milioni di euro. Se non qualcosa in più. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore, il Barça si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti, ha sondato il terreno con l'Ajax per capire il prezzo di vendita e la possibilità di intavolare una trattativa nelle prossime settimane. Su Martinez ci sono anche Lazio, Roma e PSG. I biancocelesti avevano trattato il difensore lo scorso anno, in gran segreto, anche prima di piombare su Kumbulla, ma poi non se ne fece nulla, perché i Lancieri non avevano intenzione di privarsi del proprio centrale mancino. Oggi lo scenario è cambiato, ma su Lisandro Martinez c'è mezza Europa. La Lazio per ora è in posizione d'attesa, Martinez può tornare a essere un obiettivo, ma presupposto decisivo è il ritorno in Champions.