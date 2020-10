Calciomercato Lazio, Petrucci: "Il destino di Caicedo si deciderà in extremis"

Ai microfoni di Sky Sport 24, Matteo Petrucci ha fatto il punto del mercato dei capitolini a poche ore dal gong finale: "Dopo la sosta si potrà pesare se il mercato sarà stato importante oppure no. È normale che in queste ultime ore la Lazio si stia concentrando sul mercato in uscita: attenzione anche a Caicedo, il cui destino si deciderà proprio in extremis. E sicuramente Inzaghi ha chiesto alla società un ultimo sforzo, di poter avere comunque un altro difensore al di là di quella che è l’attuale emergenza”.

