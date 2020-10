Calciomercato Lazio, prende quota il ritorno alla Salernitana per Adamonis

Questa sera alle 20 suonerà il gong che chiuderà la finestra estiva di calciomercato. Numerosi gli esuberi in casa Lazio, che il ds Tare sta tentando di piazzare. Tra questi, Marius Adamonis, superato da Alia nelle gerarchie della squadra biancoceleste. Il lituano classe '97, dopo il prestito nella Sicula Leonzio, era tornato nella Capitale, allenandosi con i compagni biancocelesti nel corso del ritiro pre-campionato. Fuori dai tre posti per gli estremi difensori della Lazio, riporta La Città, il portiere potrebbe tornare a vestire la maglia della Salernitana. Il ds granata Fabiani e il presidente Lotito sono d'accordo, mancherebbe solo il sì del calciatore per definire il trasferimento.

