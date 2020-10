Napoli, l'avvocato Grassani: "La squadra non ha avuto scelta, serve fare un passo indietro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il legale del Napoli Mattia Grassani si è espresso sulle conseguenze della mancata presentazione della squadra a Torino per la sfida contro la Juventus: ”Se il giudice sportivo comminasse lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione credo che lo sport perderebbe una occasione per dare un segnale diverso, cioè che non si deve giocare a pallone ad ogni costo ma tener conto delle condizioni. Bisogna fare un passo indietro, tener conto di un bene superiore rispetto al calcio”.

"IL NAPOLI NON HA AVUTO SCELTA" - "Quello che mi indigna è che si possa pensare che ci siano Asl che possano condizionare il campionato in base ad un interesse, qui l’unico interesse è la salute della gente. Non è il Napoli che ha scelto di non andare a Torino se il Napoli fosse andato a Torino si sarebbe esposto a responsabilità penali e a rischi sanitari. Il Napoli non ha avuto scelta, i giocatori erano pronti a partire”.

PROTOCOLLO - "Il protocollo del 18 giugno è del tutto saltato? Con quel protocollo le Asl hanno giurisdizione esclusiva sulla determinazione della deroga per disputare gare in casa o trasferta. Se le cose vogliamo che cambino dobbiamo cambiare il protocollo, ma anche il ministero si è espresso in maniera chiara".

