Lazio, Acerbi è il re degli anticipi in Serie A: i dati delle prime tre giornate

I problemi in difesa per la Lazio non sono un mistero, ma i biancocelesti possono contare su una certezza chiamata Francesco Acerbi. L'ex Sassuolo, secondo i dati riportati da Lazio Page, è in testa ad una particolare classifica in Serie A, quella relativa agli anticipi. Con i 5 totalizzati ieri durante la sfida contro l'Inter, Acerbi è salito a quota 15 dall'inizio di questo campionato risultando fin qui il migliore in questo fondamentale. Completano il podio Günter del Verona e Ibanez della Roma. Ecco l'elenco dei primi 6.

15 | Acerbi | Lazio

12 | Günter | Verona

10 | Ibanez | Roma

8 | Schouten | Bologna

8 | Magallán | Crotone

8 | Milenkovic | Fiorentina

Lazio, Immobile e una leggerezza che può costare cara: rischia due turni di stop

Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic la riprende, Immobile rischia di rovinarla

TORNA ALLA HOME