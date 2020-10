Lazio, Lazzari è una freccia: è suo lo scatto più veloce della terza giornata

Manuel Lazzari è senza dubbio uno degli uomini più in forma della Lazio. Durante il primo tempo della sfida di ieri contro l'Inter sono nate dai suoi piedi le occasioni più importanti per i biancocelesti. L'ex Spal, fresco di convocazione in Nazionale, ha fatto registrare anche lo scatto più veloce della terza giornata di Serie A. Secondo i dati di Lazio Page quella di ieri è anche la terza accelerazione più veloce di tutto l'anno. Di seguito i dati relativi a quest'ultima classifica, in cui in testa c'è comunque l'esterno destro.

34.91 | Lazzari | Lazio-Atalanta

34.75 | Hernandez | Milan-Spezia

34.63 | Lazzari | Lazio-Inter

34.59 | Tameze | Parma-Verona

34.05 | Osimhen | Parma-Napoli