Calciomercato Lazio, pres. Trabzonspor: "Yazici? Offerta Lille non congrua"

Il calciomercato della Lazio continua a girare intorno alla posizione di Sergej Milinkovic. In caso di cessione del serbo la società interverrà sul centrocampo con un doppio acquisto di qualità e tra i nomi in pole c'è quello di Yusuf Yazici del Trabzonspor. Sul giocatore è forte il pressing del Lille, che ha già presentato un'offerta ufficiale. Dal ritiro austriaco del club turco il presidente Ahmet Ağaoğlu ha parlato della situazione del centrocampista facendo un po' di pretattica: "Il Lille ha presentato un'offerta, non c'è bisogno di ripeterlo di continuo. Non pensiamo di toccare il nostro organico, nonostante le difficoltà finanziarie. La cifra proposta non è congrua quindi non siamo andati avanti nell'operazione, l'idea rimane quella di rafforzare l'organico. I nostri giovani hanno un ruolo importante e il nostro più grande desiderio è che anche Yusuf continui con noi almeno quest'anno. Questa è la mia volontà".

