RITIRO LAZIO, GIORNO 9 - Terminata seduta mattutina: prove tattiche in vista della Triestina

ORE 10:54, FINE SEDUTA MATTUTINA - Allenamento finito per questa mattina: i giocatori rientrano negli spogliatoi. Ci si rivede alle 17:00 per l'amichevole contro la Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Terminano anche le prove sui calci da fermo, ora Jony, Immobile, Correa, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo e Andrè Anderson stanno provando i tiri in porta e le punizioni dirette contro Adamonis e Guerrieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Finite le prove tattiche, ora Simone Inzaghi sta indicando alla squadra gli schemi da calcio d'angolo e calcio piazzato. E' la prima volta che i biancocelesti si allenano su calcio da fermo ad Auronzo di Cadore. I gruppi di fratinati e non fratinati sono rimasti invariati. A battere le punizioni sono Cataldi per gli azzurri e Jony per gli arancioni. "Voglio una bella palla Jony", chiede Inzaghi. Lo spagnolo lo sta accontentando, il suo mancino è vellutato.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - La squadra si sposta sul campo centrale per le prove tattiche anti Triestina. I titolari sono quelli senza casacca, così schierati: Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. I fratinati sono uno in meno, quindi Acerbi fa da jolly: Luiz Felipe, Acerbi, Silva; Patric, Parolo, Badelj, Andrè Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo. Ad alternarsi in porta sono Adamonis (che difende contro i titolari) e Guerrieri. Proto e Strakosha si allenano con Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Continua il riscaldamento la Lazio, ma non con i soliti esercizi: la squadra è ora divisa in due gruppi, entrambi composti da due squadre (arancioni e azzurri), per un'intensa sessione di rubabandiera. Spazio anche per le risate, dunque, il modo migliore per lavorare è quello di divertirsi.

AURONZO - Scende in campo la Lazio per l'allenamento mattutino sotto le Tre Cime di Lavaredo. Primo colloquio dei ragazzi con Simone Inzaghi, che riunisce il gruppo per le indicazioni sugli esercizi della giornata. Si inizia, comunque, con il classico riscaldamento di corsa e slalom tra i cinesini sul campo adiacente a quello principale. Assenti Marusic (problemi al ginocchio), Durmisi (stiramento), Wallace e Lucas Leiva. Sul terreno di gioco dello Zandegiacomo, invece, i portieri già faticano agli ordini di Grigioni. Tra di loro c'è Strakosha, sulla via del recupero ma reintegrato in pianta stabile.

