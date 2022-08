Calciomercato Lazio, prosegue la trattativa con l'Inter per Acerbi: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

Continua la trattativa tra Inter e Lazio per il passaggio di Francesco Acerbi in nerazzurro. Le due società sono in dirittura d'arrivo ma, come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ci sono ancora alcuni dettagli da limare. Il primo è quello del tipo di prestito, oneroso o meno, e la cifra. Il patron Lotito, inoltre, ha messo un altro paletto prima dell'uscita del difensore: Acerbi dovrà infatti rinunciare agli stipendi di luglio e agosto.

