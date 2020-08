Calciomercato Lazio, Reina: domani visite mediche in Paideia

Pepe Reina è ad un passo dalla Lazio. Il portiere spagnolo è il primo rinforzo dei biancocelesti e per la prossima stagione sarà il vice Strakosha. L'ex Milan e Napoli domani mattina alle 8:00 svolgerà le visite mediche di rito in Paideia e poi partirà direttamente alla volta di Auronzo di Cadore per raggiungere la squadra in ritiro in Veneto.

