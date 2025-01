Calciomercato Lazio | Rilancio del Torino per Casadei: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Un testa a testa che non sembra destinato a finire quello tra Lazio e Torino per assicurarsi Cesare Casadei. La trattativa è caratterizzata da una serie di sorpassi e contro-sorpassi, ma una cosa sembra essere certa: il futuro di Casadei sarà in Italia. L'interesse della Lazio è concreto, ma il Torino non demorde e vuole rilanciare. Infatti, stando a quanto riporta TMW, nella giornata di domani è atteso un rilancio da parte di Vagnati e Cairo, per una proposta che si attende essere tra i 10 e i 12 milioni di euro, ai quali va aggiunta una parte di bonus e la percentuale sulla futura rivendita (può arrivare fino al 40%) che sarebbe lasciata ai Blues.