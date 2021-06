Calciomercato Lazio, riprende quota Italiano: l'allenatore è a Roma

Il piano B potrebbe diventare il primo obiettivo. Possibile incontro tra la Lazio e Vincenzo Italiano, che in queste ore riprende quota per sostituire Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Il principale candidato rimane Sarri, ma sulla strada che porta all'ex Juve e Chelsea ci sono alcuni ostacoli. Ecco perché la società si sarebbe già cautelata in caso di mancato arrivo del tecnico toscano. La cautela in questi casi è d'obbligo. L'allenatore dello Spezia, avvistato nella serata di domenica nella Capitale, dovrebbe vedersi con la società ligure per discutere del suo futuro: rinnovo o separazione? Non mancano certo le offerte per Italiano, accostato sia alla panchina del Sassuolo che a quella dell'Hellas Verona.

(seguono aggiornamenti...)

