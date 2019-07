Calciomercato Lazio, rispunta Bertolacci per il centrocampo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua la sua campagna acquisti. Dopo le ufficialità di Adekanye e Vavro, si attendono quelle di Jony e Lazzari che faranno parte della squadra di Inzaghi che lavorerà ad Auronzo di Cadore. Non saranno solo loro quattro gli acquisti del calciomercato estivo biancoceleste. Tanti i calciatori sul taccuino di Tare che è anche alla ricerca di qualche occasione. Potrebbe essere una di queste Andrea Bertolacci. Il centrocampista si è svincolato dal Milan ed è alla ricerca di una squadra che possa fare al caso suo. Nelle scorse settimane c'era stato un sondaggio da parte della Lazio, ma l'Atalanta sembrava in vantaggio. La fumata bianca con la Dea non è arrivata e così il suo agente, Alessandro Lucci, lo ha riproposto ai biancocelesti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, a breve potrebbe esserci un incontro tra il calciatore, il suo entourage e la Lazio. Non è escluso che l'ex Milan e Genoa arrivi a rimpinguare la linea mediana delle aquile. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma è una pista e una possibilità da tenere fortemente in considerazione.