Calciomercato Lazio, Romano (SkySport): "Correa-Inter, pista non ancora calda"

Anche Correa nel casting dell'Inter per il dopo Lukaku. Ieri sera Marotta ha incontrato il suo agente a Milano, Alessandro Lucci, ma al termine della cena non si è sbilanciato sul Tucu. È uno dei nomi, ma non l'unico. Secondo l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, l'attaccante della Lazio non sarebbe poi così vicino ai nerazzurri. "L'Inter ha l'intesa di massima per Dumfries - ha detto in collegamento su SkySport24 - sarà lui l'erede di Hakimi. Capitolo attaccante: da aggiungere alla lista c'è anche Insigne, che non ha ancora rinnovato con il Napoli. Zapata è quello con le caratteristiche più simili a Lukaku, mentre la pista Correa non sarebbe così calda da quello che ci risulta. Il Tucu e Inzaghi si conoscono molto bene dopo tanti anni, sarebbe sicuramente gradito al mister".