Calciomercato Lazio, Romero a un passo dal rinnovo: la conferma di Lotito

RASSEGNA STAMPA - La Lazio blinda il suo gioiello. Luka Romero è vicinissimo al rinnovo fino al 2026. La conferma arriva dal presidente Claudio Lotito che, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, ha detto: "E' tutto ok, ma non ho avuto un attimo di tempo". La stella classe 2004, con un roseo futuro davanti e corteggiata da tanti club soprattutto esteri, è pronta a continuare a vestire i colori biancocelesti. Dopo il primo gol con la Lazio e in Serie A, Luka non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il tempo è tutto dalla sua parte e Sarri è l'uomo giusto per proseguire la sua crescita.