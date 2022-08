Calciomercato Lazio, si continua a lavorare sugli esuberi: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se in entrata si studia un nome per un terzino sinistro, in uscita le operazioni da fare sono ancora molte. Quest'anno, più degli altri passati, la Lazio ha piazzato molti esuberi e, soprattutto, la gran parte di questi sono stati ceduti a titolo definitivo. Restano, però, alcuni profili che necessitano di un lavoro rapido e importante in questi ultimi giorni di mercato. Tra i nomi su cui il d.s. Tare sta lavorando maggiormente c'è sicuramente quello di Jean Daniel Akpa Akpro. L'ivoriano, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha rifiutato molte offerte dall'Italia sia dalla Serie B, dove si sono interessate Parma e Reggina, sia dalla Serie A, dove il Lecce si era fatto avanti per un prestito. Nelle prossime ore si cercherà per lui una sistemazione, altrimenti potrebbe essere reintegrato per campionato e Coppa Italia.

Sempre a centrocampo cerca sistemazione anche Sofian Kiyine dopo un buon anno al Venezia e un buon precampionato con la Lazio. Il classe 1997 aveva offerte in Turchia, ma che alla fine non si sono concretizzate. Spera di tornare in Danimarca, invece, Riza Durmisi di nuovo nel mirino del Brondby, il club gialloblu vorrebbe riportarlo dov'è cresciuto, ma il suo ingaggio complica l'operazione. In attesa di novità c'è anche Raul Moro che, secondo quanto rivelato ai nostri microfoni, sarebbe disposto anche a trasferirsi in prestito in Serie B per crescere e migliorarsi.