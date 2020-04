Calciomercato Lazio, si pensa alla cessione di un giovane

CALCIOMERCATO LAZIO, FUTURO GONDO - La Lazio ha un serbatoio di giovani da valutare e, in caso, integrare definitivamente in rosa con la prima squadra. Molti ragazzi, mandati a Salerno, aspettano di conoscere il loro destino in estate dopo l'esperienza con la Salernitana. Tutti sperano di tornare alla base e in molti ci riusciranno, ma per alcuni non sarà così. Per esempio Cedric Gondo che, come riporta anche 'tuttosalernitana.com', non sembra abbia convinto più di tanto Igli Tare e una sua cessione a titolo definitivo può concretizzarsi. Tra le opzioni, oltre a Salerno, ci sarebbe l'Avellino, che potrebbe richiederlo nell'ambito dell'affare Parisi, e il Cittadella. Tutto dipende dalle scelte della Lazio.

Calciomercato Lazio, in estate chi rientra da Salerno? Il punto sui prestiti

Torna alla home page