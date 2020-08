Calciomercato Lazio, sirene inglesi per Thiago Silva: il difensore è stato proposto al Chelsea

Occhi puntati sul mercato, la Lazio sta valutando eventuali colpi da piazzare. Dopo il mancato arrivo di David Silva, la società biancoceleste è in cerca di un nome che possa scaldare la piazza. Tra i più altisonanti spuntati nelle ultime ore, c'è quello di Thiago Silva. Un profilo di esperienza e di caratura internazionale. Eppure, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, sirene inglesi sarebbero alle calcagna del difensore. Al termine della stagione l'ex Milan saluterà il PSG per scadenza di contratto, un'occasione a parametro zero che potrebbe interessare il Chelsea. Infatti, il giocatore sarebbe stato proposto al club inglese per rinforzare lo scacchiere di Lampard. Per assicurarsi le prestazioni del brasiliano si profila all'orizzonte una battaglia a colpi d'offerte.