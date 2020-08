Calciomercato Lazio, sirene turche per Durmisi: si fa sotto l'Alanyaspor

Non fa parte del progetto tecnico, non è partito per Auronzo, aspetta sistemazione. Riza Durmisi, reduce dal prestito al Nizza, in cui ha giocato poco, anche a causa di un infortunio e poi dell’interruzione della Ligue 1 a causa del coronavirus. Gli agenti del danese (gli stessi di Jony e Luis Alberto) stanno lavorando per trovare una soluzione che soddisfi l’esterno e la Lazio. Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, nelle ultime ore s’è fatto avanti l’Alanyaspor che sarebbe disposto ad accogliere Durmisi in prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro, corrispondendo all’ex Betis un ingaggio da 800 mila euro, con il resto a carico della Lazio (circa 300 mila euro). Ora bisognerà capire se la soluzione sarà gradita a Lotito e soprattutto al giocatore che non ha mai nascosto la predilezione per il ritorno in Liga o per una soluzione in Ligue 1.