Calciomercato Lazio, Solskjaer si sbottona: "Lavoriamo su due profili"

Il Manchester United è molto attivo sul calciomercato e i vari discorsi riguardano la Lazio. Pogba rimane nel mirino del Real Madrid e a questa trattativa è legata a doppio filo quella per Milinkovic. Nel frattempo anche Romelu Lukaku è in uscita dai Red Devils, che potrebbero imbastire un clamoroso scambio con Dybala della Juventus. Nel frattempo il tecnico Solskjaer in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro il Kristiansund parla del mercato, evitando però di fare nomi: "Sicuramente stiamo lavorando su uno o due profili, come ho già detto prima. Ci sono ancora dieci giorni prima che inizi il campionato e speriamo di poter annunciare una nuova faccia o due". I giocatori più vicini rimangono Maguire e Bruno Fernandes, ma fino alla scadenza dell'8 agosto alle 18 saranno giorni di fuoco.

Pubblicato all'1.27